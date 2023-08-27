Yunanistan Dışişleri Bakanı, 5 Eylül'de Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gerapetritis, ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirecek.

İki bakan, ilk yüz yüze görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.

Yunanistan'da 25 Haziran'da Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi'nin tekrar iktidar seçilmesinin ardından Nikos Dendias'ın yerine Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Gerapetritis, yeni görevinde ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek. Miçotakis'in yakın bir müttefiki olan Prof. Gerapetritis, geçen dönem devlet bakanı olarak görev yapmıştı.

"POZİTİF GÜNDEMİ TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ"

Gerapetritis, 3 Ağustos'ta Mısır'ın televizyon kanallarından Al Qahera'ya verdiği söyleşide Atina'nın Türkiye'yle ilişkileri ve siyasi diyaloğu iyileştirmeye açık olduğunu söylemişti.

Gerapetritis, "Türkiye'yle bir araya gelme, en azından daha içten ve samimi bir ilişkiyi tekrar başlatma sürecimiz oldu" demişti.

Fidan'la bir iletişim kanalı kurduklarını belirten Gerapetritis, "Yapmak istediğimiz şey ticaret, ekonomi, sivil koruma, turizm, iki ülkenin genel olarak kalkınması gibi ortak çıkarımız konusunda pozitif gündemi teşvik etmek, daha sonra ilişkimiz üzerinde çalışmak" ifadelerini kullanmıştı.

Gerapetritis bu söyleşide Ege Denizi'nde kıta sahanlığının belirlenmesi konusundaki anlaşmazlıkların Ankara-Atina hattındaki ana sorunlardan biri olduğunu, konunun Uluslararası Adalet Divanı'na taşınabileceğini ifade etti.