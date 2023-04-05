Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: Çocuklar yaşamını yitirdi

Brezilya'da bir anaokuluna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: Çocuklar yaşamını yitirdi

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletindeki bir anaokuluna henüz nedeni bilinmeyen bir saldırı gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi pala ile bastığı anaokulunda kan donduran anlar yaşattı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Santa Catarina Eyaleti Eğitim Bakanı Gisela Herman, 3'ü çocuk 1'i öğretmen toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Bölge polis sözcüsü Ricardo Newton Casagrande ise, saldırganın kasabın merkezinde bulunan anaokuluna girdiğini ve okuldaki çocuk ve öğretmenlere pala ile saldırdığını belirterek, hayatını kaybedeler ve saldırgan hakkında bilgi paylaşmadı.

Kaynak: İHA

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