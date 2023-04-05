ABD'deki tarihi dava: Trump'ın adaylık süreci nasıl olacak?

New York Mahkemesi tarafından, hakkında hazırlanan 16 sayfalık bir iddianamede 34 ağır suçlamayla yargılanan Eski ABD Başkanı Donald Trump, tüm suçlamaları reddetmesinin ardından mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAŞKAN ADAYI OLABİLECEK Mİ?

ABD Anayasası’nda, Trump'ın yargılanması sebebiyle seçim çalışmalarına devam etmesini durduracak hiçbir engel bulunmazken, hapse girmesi durumunda teorik olarak seçimi kazanabilme ihtimali olduğu belirtildi.

BBC’nin haberine göre, eski ABD Başkanı’nın para cezasına çarptırılması beklenirken, iş kayıtlarında tahrifat yapmanın en düşük suç kategorisinde bulunduğu New York’ta, Trump’ın cezaevine girmesinin olası olmadığı açıklandı.

Uzun süreli hukuk mücadelesi ve yargılamanın başkanlık sürecinde zorluklar yaratması beklenirken, Trump’ın bu süreci seçmenlerini birleştirmek için kullanacağı iddia edildi.

NEDEN SUÇLANIYOR?

Eski ABD Başkanı ile ilişki yaşadığını iddia eden porno film oyuncusu Stormy Daniels’a, Trump'ın avukatı Michael Cohen tarafından sessiz kalması için 130 bin dolar ödendi.

Sus parasının yasadışı olmamasına karşın Trump'ın başını belaya sokan durum, Avukat Cohen'in yaptığı ödemenin banka hesaplarına nasıl kaydedildiğiydi.

Trump yapılan ödemenin yasal olduğunu belirttiği için birinci dereceden ticari kayıtlarını tahrif etmekle suçlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem