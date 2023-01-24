Ankara istedi: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki toplantı iptal edildi
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.
Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.
NE OLMUŞTU
İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı bir siyasetçinin Kur'anı Kerim yakmasına, İsveç hükümetinin müdahale etmemesi, iki ülke arasında büyük bir krize neden oldu.
Türkiye'de hükümet ve muhalefet Kur'anı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösterdi.
Dün, Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'den destek beklememesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA
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