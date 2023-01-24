Finlandiya: İsveç ile aynı anda NATO'ya üye olma stratejisi gözden geçirilebilir

İsveç ve Türkiye arasında Stockholm'deki Kuran-ı Kerim yakma eyleminin ardından gerilim sürerken Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyeliğini İsveç ile aynı anda gerçekleştirme stratejisinin gözden geçirilebileceğini söyledi.

“NATO GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLMELİ”

CNN Türk'ün aktardığı habere göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, "Finlandiya’nın İsveç olmadan NATO sürecinde ilerlemesini gerekli görmüyorum. İsveç-Finlandiya-Türkiye arasında NATO görüşmelerine ara verilmeli" ifadelerini kullandı.

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Euronews'un aktardığı habere göre, Haavisto, ülkesinin İsveç ile birlikte NATO'ya aynı anda üye olma stratejisini gözden geçirebileceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, kendileri için ilk seçeneğin hala NATO'ya birlikte girme stratejisi olduğunu ancak İsveç'in başvurusunun daha da ertelenmesi halinde bu kararı gözden geçireceklerini söyledi.

Finlandiya haber ajansı YLE'ye konuşan Haavisto, henüz karar almak için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.

İsveç'teki gösterilerin her iki ülkenin NATO üyeliklerini zora soktuğunu belirten Haavisto, İsveç'teki gösterilerin "Türkiye'yi provoke etmeyi ve İsveç halkı ile politikacıların görüşlerini etkilemeyi amaçladığını" dile getirdi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsveç’te Türkiye’nin Stockhom Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kuran-ı Kerim yaktığı eylemi gündeme aldı. İsveç’in NATO üyeliği başvurusunu hatırlatan Erdoğan, “Kalkacaksın, senin polisinin koruması altında bu ihaneti, edepsizliği, alçaklığı, adiliği, namussuzluğu yapacak, onların korumasıyla da orada, 'ha biz Müslümanlara ne yaptık?' diyecek. Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir destek bekleyemeyecekleri açıktır” ifadelerini kullandı.