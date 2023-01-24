İran, AB ve İngiltere'ye karşılık verecek

İran, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından İranlı bazı kişi ve kurumlara getirilen yaptırımlara karşılık vereceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
İran, AB ve İngiltere'ye karşılık verecek

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Tahran'a yönelik son yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

AB ve İngiltere'nin yaptırımlarını kınadıklarını belirten Kenani, "Avrupa Birliği ve İngiliz rejiminin bu eylemi, İran gerçeklerini tam olarak anlama konusundaki zihinsel yetersizliklerinin yanı sıra İran'ın otoritesine ilişkin kafa karışıklıklarının bir işaretidir" dedi.

Kenani, "İran, bu tür başarısız politikalara karşılık verme hakkını saklı tutmakta ve yakında Avrupa Birliği ve İngiltere'deki insan hakları ihlalcilerine ve terör destekçilerine karşı yeni bir yaptırım listesini duyuracak" ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilere yönelik müdahalelerdeki rolleri nedeniyle dün İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere de "gösterilerin bastırılmasındaki insan hakları ihlalleri" ve casuslukla suçlanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin idam edilmesi nedeniyle bazı İranlı yetkilileri ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İspanya’nın uyuşturucu operasyonu Türkiye ve Yunanistan'a uzandı Güncel 23 Ocak 2023 19:20
Aşırı sağcı liderden Kuran yırtma eylemi Dünya 23 Ocak 2023 18:40
İran'da gösterilere katılanlara 'etkin pişmanlık' hakkı gündemde Dünya 23 Ocak 2023 17:01
Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde İstanbul'da büyük zirve Dünya 23 Ocak 2023 15:59
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
'1 ay bile dayanacak gücü kalmadı': Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor? Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor?
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı! 600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı!