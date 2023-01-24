Rusya'dan Almanya'ya uyarı: 'Ukrayna'ya Leopard tankları gönderilmesi ilişkileri olumsuz etkiler'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları göndermesi hakkında yaptığı açıklamada Berlin yönetimini uyardı.

Rusya'dan Almanya'ya uyarı: 'Ukrayna'ya Leopard tankları gönderilmesi ilişkileri olumsuz etkiler'

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonları sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’nın Leopard tanklarının Ukrayna’ya sevkiyatına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

RUSYA'DAN UKRAYNAYA UYARI

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’ya Leopard tankları göndermesi durumunda Almanya ile ilişkilerin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin halihazırda oldukça düşük bir seviyede olduğunu söyleyen Peskov, “Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkeleri veya NATO ile somut görüşmeler yapılmıyor” ifadesini kullandı. Peskov, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını göndermesi durumunda Almanya-Rusya ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini söyleyerek, böyle bir hareketin iki ülke arasında kalıcı bir iz bırakacağını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarının sevkiyatına yakında onay verebileceğini söylemişti.

 
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