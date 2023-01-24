İsveç’te Kuran yakan siyasetçi: 'Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirim'
İsveç’te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, kendisine ’terörist’ diyen Çeçenistanlı Hamzat Çimayev’e yanıt olarak, "Kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirim" dedi.
İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’i yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, kendisine ’terörist’ diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Paludan Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakacağını söyleyerek, "Hamzat’ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi.
İsveç’te Kuran-ı Kerim yakan Paludan’a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için ’terörist’ demişti.
Kaynak: İHA
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