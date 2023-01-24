Hollanda Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kur’an-ı Kerim'in yırtılması nedeniyle Hollanda Büyükelçisi'nin çağrıldığını duyurdu.

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Hollanda Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Hollanda’da ırkçı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur’an-ı Kerim yırtmıştı. Wagensveld, dün yerel saatle 14.00'te idari başkent Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı görüntüyü Twitter hesabından paylaşmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, yapılan bu provokasyon üzerine Hollanda Büyükelçisi'nin çağrıldığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle oldu:

“Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocakta kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimi hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.”

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