Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı

Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya ilk adımda askeri stoklardan 14 Leopard 2 tankı sağlayacağını söyledi.

Hebestreit, Ukrayna askerlerinin Almanya'daki eğitimine yakında başlanacağını ve Almanya'nın Ukrayna'ya lojistik ve mühimmat sağlayacağı da sözlerine ekledi.

60 ton ağırlığında, yaklaşık 10 metre uzunluğunda olan Leopard 2, dünyanın en iyi muharebe tanklarından biri olarak kabul edilirken, Alman yapımı tanklar, Ukrayna'ya destek tartışmasının odak noktası haline gelmişti.

Dünya çapında 20 ülke, Almanya'da üretilen modern Leopard 2 tanklarına sahip. Satış sözleşmesine göre, Ukrayna'ya herhangi bir Leopard tank teslimatı için hangi ülke olursa olsun Alman hükümetinden onay alması gerekiyor.

Daha önce Alman medyasında yer alan haberlerde, Alman hükümetinin ABD'nin de Ukrayna'ya tank göndermesini ön koşul olarak sunduğu öne sürülmüş ancak Berlin ve Washington bu iddiayı reddetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem