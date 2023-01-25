İtalya'nın son mafya babası 'omerta' sayesinde saklandı, kanser yüzünden yakalandı!

GERÇEK GÜNDEM - 16 Ocak'ta İtalya polisi tarafından, 30 yıl firari olarak yaşadıktan sonra yakalanan mafya babası Messina Denaro'nun yakalanışıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

Annesinin evine kısa bir mesafede bulunan 11 bin nüfuslu Campobello di Mazara kasabasında yakalanan Denaro'nun eski kurbanlarından birinin kardeşine çok yakın mesafede yaşadığı belirtildi.

1992'de Messina Denaro'nun planladığı düşünülen ve yargıç Paolo Borsellino'yu hedef alan bir bombalı saldırıda polis olan kardeşini kaybeden Salvatore Catalano, ünlü mafya babasını evlerine kısa bir mesafede görünce kendini hastalanmış hissettiğini söyledi.

Catalano, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ruhumda ve kalbimde onun burada olduğunu bilip, onu tanımadığım için öfke hissediyorum. Tutuklanmasını ailece kutladık. Şimdi o hapiste ve sert gözetim kurallarına tabi tutulacak" ifadelerini kullandı.

OMERTA SESSİZLİĞİ DENARO'YU KORUDU

İtalyan basınının 'son baba' olarak tanımladığı mafya lideri Messina Denaro son olarak 1993 yılında görülmüştü ve bu nedenle polisin İtalya'nın en çok aranan adamının yerini tespit etmesi güçtü. Ortaya çıkan detaylara göre Denaro, Sicilya yakınlarındaki bu küçük kasabada açık bir yaşam sürdü ve hayata karıştı.

Savcılığa göre Denaro'nun yakalanmasını zorlaştıran unsurlardan biri batı Sicilya'da mafya üyelerinin kendisine karşı gösterdiği olağandışı sadakat oldu.

Campobello sokaklarında Reuters'a konuşan kasaba sakinleri, soruşturmayı yürütenlerin, 'omerta' duvarını aşmakta zorlanacaklarını ifade etti.

Kasaba sakinleri, yetkililer veya yabancılar tarafından sorgulandığında sessiz kalmaya önem veren bir Güney İtalya geleneği olan omertanın, Sicilya'nın diğer bölgelerinde parçalanmış olsa da Denaro'nun çevresi tarafından uygulandığına dikkat çekti.

1996 ile 2008 yılları arasında Denaro'yu yakalama çalışmalarını yürüten savcı Roberto Piscitello, "Onunla bağlantılı 200 kişiyi yakaladım. 200 kişiden yalnızca biri yargıyla iş birliği yapmayı kabul etti. Bölgedeki diğer şehirler olan Palermo ve Agrigento'da yakalanan her 10 mafya üyesinden 5'i polisle iş birliği yapıyor" diye konuştu.

HASTALIĞI DENARO'YU ELE VERDİ

Netice Denaro'nun yakalanmasını sağlayan kendi organizasyonunun ihaneti değil, hastalanan vücudu oldu.

Akrabalarının telefon konuşmalarından Denaro'nun kanser olduğunu tespit eden polis, çalışmalarını bu yönde genişletti. Mafya liderinin Sicilya'da yaşadığını düşünen güvenlik güçleri, bölgedeki kliniklerde yaptığı taramada Andrea Bonafede isimli bir kişinin Mazara del Vallo'da ameliyat olurken, cep telefonunun adanın başka bir bölgesinde aktif olduğunu tespit etti.

Polis bu bilgiyi Denaro'nun sahte kimlikle hayatına devam ettiğine ilişkin ilk ciddi teyit olarak ele aldı.

Ameliyat olan kişinin gerçek Andrea Bonafede olmadığını anlayan polis, klinik çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak Denaro'nun gelişini bekledi. Kliniğe geldiğinde karşısında polisi bulan Denaro, gerçek kimliğini hemen kabul etti ancak Sicilya mafyasının omerta kuralına gönderme yaparak sessiz kalacağını belirtti.

Denaro'nun sessizliği, soruşturmayı yürütenlerin 30 yıllık kaçış süreciyle tüm parçaları kendi kendilerine bir araya getirmesi anlamına geliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem