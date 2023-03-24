ABD, kırmızı listeye Türkiye'den şirketler ekledi!

Biden yönetimi, denetim yapamadığı 14 Çinli şirketi kırmızı listeye alarak, ABD'li ihracatçıların bu şirketlere ürün satmadan önce ayrıntılı inceleme yürütmesini zorunlu tutan bir karar aldı.

Karar sonrası, deniz aşırı ihracat kontrollerinden sorumlu olan ABD Ticaret Bakanlığı, 14 Çinli şirketin yanı sıra kırmızı listeye Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Endonezya, İsrail, Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'dan da şirketler ekledi.

"TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ"

ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Don Graves "İhracat kontrolleri uygulamak Amerikan milli güvenliğini korumak için hayati önem taşıyor. ABD'nin ileri teknoloji ürünlerinin dünyada nasıl kullanılacağını belirlemek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem