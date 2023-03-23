Fransa'da grev: THY seferleri iptal edildi

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesini amaçlayan yasa değişikliği nedeniyle ülke genelinde başlayan grev devam ediyor.Grev bedeniyle THY'nin Fransa'ya bazı uçuşları iptal edildi.

Fransa'da grev: THY seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), 24-25 Mart'ta karşılıklı yapılması planlanan Lyon-İstanbul seferlerinin Fransa'daki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 1807 İstanbul-Lyon ve TK 1808 Lyon-İstanbul seferleri ile 25 Mart'ta icra edilmesi planlanan AnadoluJet'in TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon ve TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen uçuşları Fransa'daki grev dolayısıyla iptal edildi.

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FRANSA'DA NELER YAŞANIYOR?

Fransa'da, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev devam ediyor.

Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler, Roissy'deki Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini bloke etti.

Öte yandan Marsilya’da protestocular petrol rafinerisinin yanı sıra yolları ve tünelleri kapattı. Bölgede ateşe verilen yerler olduğu da görüldü.

 
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