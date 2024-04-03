Slovakya'da seçim öncesi 'Rusya yanlısı' hükümete karşıtı protesto

Slovakya'da, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde, ilk turda %37,02 oy alan Peter Pellegrini'ye destek ve Slovakya Başbakanı Robert Fico karşıtı gösteriler düzenlendi.

Slovakya'da seçim öncesi 'Rusya yanlısı' hükümete karşıtı protesto

Ülke genelinde hafta sonu gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde, Slovakya'da Peter Pellegrini'ye destek ve Başbakan Robert Fico'ya karşı gösteriler düzenlendi.

İlk turda %37,02 oy alan Pellegrini'ye destek amacıyla 19 şehirde protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Gösterilere katılanlar, mevcut siyasi sistemi ve hükümetin Rusya yanlısı politikalarını eleştirdi. Özellikle Kosice kentinden gelen katılımcılar, Pellegrini'ye destek sloganları atarak değişim ve reform taleplerini dile getirdiler.

Slovakya'da yaşanan bu gösteriler, ülke genelindeki siyasi atmosferi etkilemeye devam ederken, seçim öncesi gergin bir ortamın oluştuğu gözlemleniyor.

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