Gazze'de öldürülenlerin sayısı 33 bini aştı

DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Genel Direktör Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldürülmesi karşısında "dehşete kapıldıklarını" dile getirdi.

Gazze'de Aç Kalanların Sayında Artış Bekleniyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın oldukça zor ve tehlikeli olduğuna işaret eden Ghebreyesus, WCK'nin faaliyetlerini durdurmasından dolayı aç kalan kişi sayısında artış olacağını söyledi.

Ghebreyesus, "DSÖ, Gazze'de sağlık çalışanlarına ve hastanelerdeki hastalara yiyecek dağıtmak için WCK ile çalışıyordu. Bu korkunç olay, DSÖ çalışanları ve ortaklarının çok tehlikeli bir ortamda çalıştığına ve çalışmaya devam edeceğine işaret ediyor." dedi.

'Gazze'ye Ulaşmak İçin Daha Fazla Girişi Kapısına İhtiyacımız Var'

Ghebreyesus, Gazze'ye ulaşmak için daha fazla giriş kapısına ihtiyaç olduğunu belirtti ve insani yardım çalışmalarına yönelik engellemelerin, ihtiyaç sahiplerine ulaşmada gecikmelere veya teslimatların engellenmesine neden olduğunu açıkladı.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ni kullanılamaz hale getirmesi karşısında dehşete kapıldıklarını vurgulayarak, bu hastanenin yok olması nedeniyle Gazze'de tıbbi tahliye ihtiyacının artacağı ve bunun sağlanmaması halinde birçok kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

'Gazze'de Şu Ana Kadar 33 Binden Fazla İnsan Öldürüldü'

Gazze'deki 36 hastaneden sadece 10'unun kısmen hizmet verebildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Gazze'de şu ana kadar 33 binden fazla insan öldürüldü ve yaklaşık 80 bin kişi de yaralandı." diye konuştu.