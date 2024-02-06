Şili’de orman yangınları: 123 ölü

Güney Amerika ülkesi Şili’nin farklı bölgelerinde Cuma gününden bu yana devam eden orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, Vina del Mar ve Valparaiso kentlerinde yoğunlaşan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 123’e yükseldiği duyuruldu.

Çok sayıda cansız bedeninin kötü durumda olduğu, kimliklerinin tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Vina del Mar Belediye Başkanı Macarena Ripamonti, yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı şehirde 370 kişinin kayıp durumda olduğunu aktardı. Şili İçişleri Bakan Yardımcısı Manuel Monsalve ise yangınlarda 15 bin civarında evin hasar gördüğünü belirtti. Ayrıca park halindeki çok sayıda araç da küle döndü.

Öte yandan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric dün ülkede 2 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA