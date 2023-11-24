Türkiye’nin her yerinden akademisyen, yazar, sanatçı, gazeteci 508 isim, “Silahları susturun! Soykırımı durdurun! Çocuklar ölmesin!” diyerek Filistin’deki soykırıma tepki gösteren bir açıklama yayımladı.



Abdullah Aysu, Ahmet Güneş, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Binnaz Toprak, Doğan Durgun, Fatmagül Berktay, Figen Öcal, Figen Şakacı, Lale Mansur, Mehmet Bekaroğlu, Murathan Mungan, Nazan Moroğlu, Necmiye Alpay, Nurten Ertuğrul, Oya Baydar, Pakrat Estukyan, Temel Demirer, Teodora Doni, Yasemin Çongar gibi isimlerin de imzacı olduğu olduğu, “Gazze’de bir soykırım yaşanıyor” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hiçbir insanın kabul edemeyeceği, vicdanları isyan ettiren, dünya halklarını dini, dili, ırkı, ideolojisi fark etmeksizin sokaklara döken bir katliam yaşanıyor. Bombaların bebeklerin üzerine düşüşüne, topyekün bir katliama ve ölümcül bir abluka ile bir toplumun yok edilmesine şahit oluyoruz. Gazze’de bir soykırım yaşanıyor.

Farklılıklarımız olabilir ama hepimizin yüreği çocuklar için aynı atıyor. Aynı sesi yükseltiyoruz. Bombaların sesi daha yüksek olabilir ama biz bombaları değil bebek ağlamasını, anne çığlıklarını daha çok duyuyoruz. Dünyayı bombaların sesi sarsabilir ama çocuklarını çığlığı tüm insanlık ailesi için yeri yerinden oynatıyor.

Biz Türkiye’nin ortak vicdanını, kurumlarını, kuruluşlarını, sanatçılarını, sporcularını, din adamlarını, akademisyenlerini bu korkunç katliamı durdurmak için etkili tüm yolları kullanmaya ve ses çıkarmaya davet ediyoruz.”



İMZACI İSİMLER

A.Tarık Çelenk

Abdulbaki Erdoğmuş

Abdulhalim Yılmaz

Abdullah Aysu

Abdulselam Suvakçı

Abdurrahman Durmuş Koç

Adalet Çavdar

Adem Belen

Adem Ercan

Adviye Ömer

Adil Okay

Ahmet Akçil

Ahmet Ayar

Ahmet Dindar

Ahmet Faruk Ünsal

Ahmet Güneş

Ahmet Salih Kahraman

Ahmet Yılmaz

Aişe Sönmez

Akın Atalay

Alaattin Aslan

Aleyna Altıntaş

Ali Bilge

Ali Enesoğlu

Ali Gürbüz

Ali Öner

Ali Rıza Çoban

Ali Tanor

Alpaslan Durmuş

Altay Ünaltay