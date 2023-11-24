"Silahları susturun! Soykırımı durdurun! Çocuklar ölmesin!"
Türkiye’nin her yerinden akademisyen, yazar, sanatçı, gazeteci 508 kişi bir imza metni yayınladı ve Filistin’de yaşanan soykırımın durdurulmasını istedi. Açıklamada, "Silahları susturun! Soykırımı durdurun! Çocuklar ölmesin!" denildi.
Türkiye’nin her yerinden akademisyen, yazar, sanatçı, gazeteci 508 isim, “Silahları susturun! Soykırımı durdurun! Çocuklar ölmesin!” diyerek Filistin’deki soykırıma tepki gösteren bir açıklama yayımladı.
Abdullah Aysu, Ahmet Güneş, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Binnaz Toprak, Doğan Durgun, Fatmagül Berktay, Figen Öcal, Figen Şakacı, Lale Mansur, Mehmet Bekaroğlu, Murathan Mungan, Nazan Moroğlu, Necmiye Alpay, Nurten Ertuğrul, Oya Baydar, Pakrat Estukyan, Temel Demirer, Teodora Doni, Yasemin Çongar gibi isimlerin de imzacı olduğu olduğu, “Gazze’de bir soykırım yaşanıyor” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Hiçbir insanın kabul edemeyeceği, vicdanları isyan ettiren, dünya halklarını dini, dili, ırkı, ideolojisi fark etmeksizin sokaklara döken bir katliam yaşanıyor. Bombaların bebeklerin üzerine düşüşüne, topyekün bir katliama ve ölümcül bir abluka ile bir toplumun yok edilmesine şahit oluyoruz. Gazze’de bir soykırım yaşanıyor.
Farklılıklarımız olabilir ama hepimizin yüreği çocuklar için aynı atıyor. Aynı sesi yükseltiyoruz. Bombaların sesi daha yüksek olabilir ama biz bombaları değil bebek ağlamasını, anne çığlıklarını daha çok duyuyoruz. Dünyayı bombaların sesi sarsabilir ama çocuklarını çığlığı tüm insanlık ailesi için yeri yerinden oynatıyor.
Biz Türkiye’nin ortak vicdanını, kurumlarını, kuruluşlarını, sanatçılarını, sporcularını, din adamlarını, akademisyenlerini bu korkunç katliamı durdurmak için etkili tüm yolları kullanmaya ve ses çıkarmaya davet ediyoruz.”
İMZACI İSİMLER
A.Tarık Çelenk
Abdulbaki Erdoğmuş
Abdulhalim Yılmaz
Abdullah Aysu
Abdulselam Suvakçı
Abdurrahman Durmuş Koç
Adalet Çavdar
Adem Belen
Adem Ercan
Adviye Ömer
Adil Okay
Ahmet Akçil
Ahmet Ayar
Ahmet Dindar
Ahmet Faruk Ünsal
Ahmet Güneş
Ahmet Salih Kahraman
Ahmet Yılmaz
Aişe Sönmez
Akın Atalay
Alaattin Aslan
Aleyna Altıntaş
Ali Bilge
Ali Enesoğlu
Ali Gürbüz
Ali Öner
Ali Rıza Çoban
Ali Tanor
Alpaslan Durmuş
Altay Ünaltay