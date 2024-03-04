Ses kaydı krizinde yeni gelişme: Alman Savunma Bakanlığı'ndan şifreli açıklama

Rus devlet televizyonu gazetecisi ve Russia Today'in yöneticisi Margarita Simonyan Telegram kanalında bir ses dosyası yayınlamış; bu ses dosyasında Alman subayların Rusya'yı 2014 yılında ele geçirip ilhak ettiği Ukrayna yarımadasına bağlayan "Kırım köprüsünü nasıl vuracaklarını tartıştıklarını" iddia etmişti.

Görüşmeye katılanlar, Scholz'un şimdiye kadar kesin bir dille reddettiği Kiev'e olası Taurus seyir füzeleri teslimatını da tartışıyor gibi görünürken; ayrıca Ukraynalı askerlerin eğitimi ve olası askeri hedefler hakkında da konuştukları belirtiliyor. Kiev uzun zamandır Almanya'dan 500 km uzaklıktaki hedeflere ulaşabilen Taurus füzeleri talep ediyor.

ŞİFRELİ AÇIKLAMA YAYINLANDI

Alman medyası bu olayı konuşurken, Alman Savunma Bakanlığı bugün çok konuşulacak bir olaya imza attı.

arti49'da yer alan habere göre; bakanlık, SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius'un "hava kuvvetleri iletişiminin dinlenmesine ilişkin" basın açıklamasını internet sitesinde yayınladı. Ancak açıklamaya şifre gerektiren bir internet bağlantısı üzerinden erişilebiliyor. Bundeswehr'in web sitesinde "Bu açıklama parola korumalıdır" diye yazıyor.

Bakanlık yazısında, şifrenin ise "1234" olduğu ifade edildi. Söz konusu şifre, Rusya'nın ifşasının olayının hemen ardından gelmesi manidar karşılandı. Alman basını, şifreyi tiye alan ifadeler paylaştı.