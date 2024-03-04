ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı: 'Süper Salı'da yarışabilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado eyaletindeki mahkemenin eski başkan Donald Trump'ı Cumhuriyetçi başkan adayını belirlemek için yapılan ön seçimden men etme kararını iptal etti. Yargıçlar kararı oybirliğiyle aldı.

Colorado'daki üst mahkeme, Trump'ın eyaletteki ön seçimde yarışamayacağına hükmetmiş ve adının oy pusulasından çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Colorado'daki yargıçlar, ABD Anayasası'nın 14. maddesinin isyancıların aday olmasını yasakladığına dair bir hükmü karara gerekçe göstermişti.

Kararda Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre Binası'na destekçileri tarafından düzenlenen saldırı sırasındaki eylemlerine dikkat çekildi.

Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimlerde başkan adayı olmasını engellemek için Illinois ve Maine'de de benzer girişimlerde bulunulmuştu.

Ancak Yüksek Mahkeme yargıçları 8 Şubat'taki duruşmada bu karara şüpheyle yaklaşmış ve eyaleti yetkisini aşmakla suçlamıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre bugünkü Yüksek Mahkeme kararında ise, 14. maddedeki ilgili bölümü uygulama yetkisinin eyaletlere değil Kongre'ye ait olduğu belirtildi.

Trump'ın oy pusulasında kalmasına karar verildi.

'SÜPER SALI'DA YARIŞABİLECEK

Böylece Trump, Süper Salı adıyla bilinen ve 5 Mart'ta Colorado dahil 15 eyalette yapılacak ön seçimlerde yarışabilecek.

77 yaşındaki Trump'ın seçimleri kazanması ve geriye kalan tek rakibi olan eski BM Büyükelçisi Nikki Haley'i yenmesi bekleniyor.

Trump, Yüksek Mahkeme kararının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "AMERİKA İÇİN BÜYÜK KAZANIM!!!" diye yazdı.

Birkaç dakika sonra da destekçilerini kampanyasına bağış yapmaya çağıran bir e-posta gönderdi.

E-postada "Akılsız Demokratların İSMİMİ SİLME planı çöktü, ancak AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPMA mücadelemiz henüz bitmedi" ifadeleri yer aldı.

ABD, Kasım 2024'te Başkanlık seçimi için sandık başına gidecek. Demokratların adayının mevcut başkan Joe Biden olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyetçi Parti'de ise başkan adaylığı yarışı eski Başkan Donald Trump ve eski büyükelçi Nikki Haley arasında geçiyor.

Birçok eyalette yapılan parti ön seçimleri şu ana kadar Trump zaferleriyle sonuçlandı.

Cumhuriyetçi Parti, Süper Salı olarak da anılan ön seçimlerde yarın 15 eyalette oylama yapacak.