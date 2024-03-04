ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın ölü bulunduğu bildirildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel, Kudüs'te apartman dairesinde ölü bulundu.

Büyükelçilik sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'li personelin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Sözcü, hayatını kaybeden kişinin ABD Büyükelçisi Jack Lew olmadığını aktararak, "hiçbir kötü niyetli eylemden şüphelenmediklerini" söyledi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, büyükelçilik çalışanının Kudüs'teki bir apartman dairesinde ölü bulunduğu aktarıldı.

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