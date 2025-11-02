Senegal’de Salgın Alarmı! 29 ölü, Yüzlerce Vaka...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Senegal’de eylül sonunda başlayan Rift Vadisi Ateşi salgını can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, ülkede bugüne kadar tespit edilen 381 vakadan 312’si iyileşirken, 29 kişi yaşamını yitirdi. Salgın, ilk kez 21 Eylül’de ülkenin kuzeyindeki Saint-Louis bölgesinde görülmüştü. Virüs, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan kırsal bölgelerde hızla yayıldı.

NASIL BULAŞIYOR?

Rift Vadisi Ateşi, sivrisinekler aracılığıyla ya da enfekte hayvanların kanı ve dokusuyla temas sonucu insanlara bulaşıyor. Genellikle yüksek ateş ve kas ağrılarıyla seyreden hastalık, bazı vakalarda karaciğer yetmezliği, göz veya beyin iltihabına yol açabiliyor. Uzmanlar, virüsün özellikle yağışlı mevsimlerde sivrisinek popülasyonunun artmasıyla yeniden ortaya çıktığını belirtiyor. Hayvancılıkla uğraşan topluluklar ise salgından en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Rift Vadisi Ateşi zoonotik bir hastalık olarak biliniyor. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor ancak insandan insana geçmiyor. Yetkililer, salgının yayılımını durdurmak için bölgede önlemleri artırdı.

Kaynak: AA