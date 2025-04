Seçim Sonrası Edilen Tebrik Telefonu Sızdı... Kamala Harris, Trump'ın Söylediklerine Şoke Oldu! 'Bu Adam Sosyopat'

Geçtiğimiz kasım ayında yapılan ABD başkanlık seçiminde aday olan eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimi kaybettikten sonra rakibi Donald Trump'ı arayarak sonucu kabul ettiğini söyledi ve tebrik etti. Bu görüşmenin detayları ise ilk kez yazar Chris Whipple'ın yakında yayımlanacak "Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History" (Bilinmeyen: Trump Tarihin En Çılgın Seçim Kampanyasında Biden, Harris ve Tüm İhtimalleri Nasıl Yendi?) kitabında yer aldı.

Daily Mail'in haberine göre Kamala Harris, rakibini aramak için seçimden sonra bir gün daha bekleyip kampanya genel sekreteri Sheila Nix ile Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Lorraine Voles'ün organize ettiği bir telefon görüşmesi yaptı.

KENDİ TELEFONUNDAN ARAMADI

Kitaba göre Nix, Harris'in değil kendi telefonundan Trump'ı aradı, ardından da Voles, Harris'i kendi telefonuyla arayıp ikisinin telefonlarını birbirine bağladı. Başkan yardımcısı, kampanyası boyunca faşist bir diktatör olduğunu söylediği ve radikal politikalarına sert tepki gösterdiği yeni başkan Trump'a saygılı bir dille hitap etti.

'SEN ÇETİN BİR CEVİZSİN KAMALA'

Harris'in Trump'a "Yenilgiyi kabul ediyorum. Bu adil bir seçimdi. Görev değişiminin barış içinde olması ülkemiz için önemli. Umarım tüm Amerikalıların başkanı olursunuz "dediği, Trump'ın ise Harris'in bu sözlerine "Sen çetin bir cevizsin. Gerçekten harikaydın. Özellikle o Doug yok mu (Harris'in eşi), ne karakter ama! O adama bayıldım" diye karşılık verdiği yazıldı.

Kitapta, Harris'in bu yanıt karşısında şoke olduğu ve Trump'ın tavrını yersiz bulduğu, yardımcılarına da "O an ne hissedeceğimi bilemedim. O kadar manipülatifti ki. O adam bir sosyopat" dediği iddia edildi.

