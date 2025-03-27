Savaş Planı Sızmıştı... Trump'tan Cadı Avı Savunması: O İsme İşaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırı planlarının sızmasına ilişkin soruya yanıt verdi. Trump olaya ilişkin "cadı avı" savunması yaparken bir isme işaret etti...

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Savaş Planı Sızmıştı... Trump'tan Cadı Avı Savunması: O İsme İşaret Etti

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilere düzenlediği saldırılara ilişkin savaş planlarının, bir ulusal güvenlik yetkilisi tarafından yanlışlıkla Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'e gönderildiği ortaya çıktı.

Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, olaya ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtmişti.

Savaş Planı Sızmıştı... Trump'tan Cadı Avı Savunması: O İsme İşaret Etti - Resim : 1

CADI AVI SAVUNMASI

Yemen'deki Husilere yönelik saldırı planlarının yanlışlıkla sızdırılmasının sorumluluğunun kime ait olduğuna dair bir soruya da yanıt veren Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı işaret etti.

Trump, "Sorumluluğu üstlendi. Başka kimseyle alakası olmadığını tahmin ediyorum. Sanırım Mike'tı. Bana Mike olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth’e bu konuda yönetilen eleştirilere de tepki gösteren Trump, "Bununla alakası yoktu. Hegseth'i buna nasıl dahil edersiniz? Hiçbir alakası yoktu. Bakın, hepsi bir cadı avı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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