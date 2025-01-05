ABD ve İngiltere'den Yemen'e Hava Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler ile ABD ve İngiltere arasındaki gerginlik artarken, dikkat çeken bir açıklama geldi. Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Sada kenti doğusuna, ABD ve İngiliz ordusu tarafından 3 ayrı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA