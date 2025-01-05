ABD ve İngiltere'den Yemen'e Hava Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sada kentine saldırdığını duyurdu. Husiler, kente 3 ayrı hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

ABD ve İngiltere'den Yemen'e Hava Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler ile ABD ve İngiltere arasındaki gerginlik artarken, dikkat çeken bir açıklama geldi. Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Sada kenti doğusuna, ABD ve İngiliz ordusu tarafından 3 ayrı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ABD ve İngiltere'den Yemen'e Hava Saldırısı - Resim : 1

Saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

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