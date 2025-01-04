Almanya'da Noel Pazarı Faciasında Yeni Gelişme: Saldırganın İsmi 7 Soruşturmada Geçmiş

Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına Suudi kökenli doktor araç sürdü. Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. 2006’dan beri Almanya’da yaşayan saldırgan, olaydan sonra polise teslim olmuştu.

Alman basınında yer alan habere göre, saldırgan Abdulmohsen'in önceden de çeşitli soruşturmalar kapsamında Alman makamları tarafından biliniyordu. 2023 yılının Nisan ayı ile 2024 yılının Ekim ayı arasında 7 soruşturmada söz konusu saldırganın isminin geçtiği paylaşıldı. Ayrıca haberde bunlardan 5’inde Abdulmohsen’in şikayetçi, 2’sinde ise suçlanan kişi olduğu belirtildi.

Haberde, 1 Aralık 2023’te sosyal medya platformu X’ten Suudi Arabistan’dan gelen sığınmacılara yönelik muameleden dolayı Almanya’yı eleştirmesi ve tehditlerde bulunmasının ardından Abdulmohsen hakkında polisin soruşturma başlattığı belirtildi. Diğer bir soruşmada ise Abdulmohsen’in bir davada avukatlığını üstelenen kişiyi, ailesini ve çalışanlarını tehdit etmekle suçlandığı aktarılan haberde, polisin "risk değerlendirme görüşmesi" kapsamında Abdulmohsen ile görüştüğü aktarıldı.

Söz konusu "risk değerlendirme görüşmesinin" polisin potansiyel suçluya izlendiğini belirtmek ve belirli davranışlarından kaçınmasını istemek amacıyla yapıldığı kaydedildi. Haberde, Abdolmohsen’in ise iftira, harici bir belleğin posta kutusundan çalınması ve mülteci derneği çalışanlarına yönelik cinsel taciz gibi suçlamalardan dolayı suç duyurularında bulunduğu belirtildi.

2020'den bu yana Bernburg kentindeki bir hastanede bağımlılık hastası suçlularının bulunduğu bölümde çalışan Abdulmohsen'in, hastaların psikiyatrik bakımından sorumlu olduğu ve söz konusu "risk değerlendirme görüşmesinin" çalıştığı hastanede gerçekleşmesine rağmen polis ile işveren arasında bilgi alışverişi yapılmadığı kaydedildi.

20 Aralık 2024'te Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA