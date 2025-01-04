Rusya'dan Ukrayna'ya Tehdit Gibi Açıklama!

Rusya, Ukrayna'nın ateşlediği ABD yapımı 8 ATACMS füzesinin düşürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Batının desteklediği Kiev rejiminin bu eylemleri karşılıksız kalmayacak" denildi.

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Rusya'dan Ukrayna'ya Tehdit Gibi Açıklama!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ocak'ta Rusya'nın Belgorod bölgesine ABD yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleriyle saldırı düzenlemeye çalıştığını açıkladı. 8 füzenin hava savunma sistemleri S-400 ve Pantsir-SM tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Batının desteklediği Kiev rejiminin bu eylemleri karşılıksız kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında Ukrayna'nın ATACMS füzelerini kullanmasını onaylamış ve bunun Rusya'nın "Ukrayna'daki savaşta cephe hattına Kuzey Kore askerlerini konuşlandırarak çatışmayı genişletmesine cevap" olduğunu söylemişti.

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Kaynak: İHA

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