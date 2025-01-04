Gürcistan'da Eylemlere Katılan 25 Yabancı Uyruklu Sınır Dışı Edildi

Gürcistan'da 'AB' protestoları sürerken, ülkede eylemlere katılan yabancı uyruklu 25 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

Gürcistan'da Eylemlere Katılan 25 Yabancı Uyruklu Sınır Dışı Edildi

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, başkent Tiflis’teki protesto gösterilerine katılan 25 yabancı uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Göç Dairesi'nin sınır dışı işlemlerini başlattığı kişiler arasında, geçen yıl Kasım-Aralık aylarında Tiflis'teki protestolara katılan ve mahkeme tarafından çeşitli idari cezalara çarptırılan yabancı ülke vatandaşları olan toplam 25 kişi bulunuyor” denildi.

Açıklamada son iki ay içerisinde aralarında İran, Türkmenistan, Sri Lanka, Mısır, Pakistan, Nijerya, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya vatandaşları dahil 91 yabancının sınır dışı edildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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