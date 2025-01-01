Rusya Yeni Yılın İlk Saatlerinde Kiev'i Vurdu
Yeni yılın ilk saatlerinde Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Rusya-Ukrayna savaşı bütün sıcaklığıyla sürüyor. 2025’in ilk gününde Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze saldırısı düzenledi.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırıda Kiev’in Pechersk bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: AA
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