Kiev Duyurdu! Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Bir İlk

2022'nin Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dört yıla yakın bir süredir devam ediyor. Karşı saldırılarını son dönemde artıran Ukrayna, bu kez de insansız bir deniz aracıyla Rusya’ya ait bir helikopteri hedef aldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım’ın batısındaki Tarkhankut Yarımadası yakınlarında Magura V5 tipi insansız deniz aracına yerleştirilen füzeyle Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü belirtildi.

BİR HELİKOPTER DAHA VURULDU

Açıklamada, Ukrayna’ya ait insansız deniz aracının havadaki bir hedefi ilk kez düşürdüğü kaydedildi. Saldırıda ayrıca başka bir Rus helikopterinin hasar gördüğü ancak havaalanına ulaşmayı başardığı belirtildi.

Moskova'dan helikopterin düşürülmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz filosunun Ukrayna’ya ait 8 insansız deniz aracını imha ettiğini duyurdu.

Kaynak: İHA