Sarayda Buzlar Eridi: Prens Harry ve Meghan Markle 4 Yıl Sonra Kral Charles'la Buluştu

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İngiliz Kraliyet ailesinde yıllardır süren gerilim ve kopuş dönemi, sürpriz bir aile buluşmasıyla yerini uzlaşıya bıraktı.

İngiliz Press Association (PA) haber ajansının haberine göre, Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, çocuklarıyla birlikte Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’yı ziyaret etti. Çiftin, görüşme için Avrupa'da ismi gizli tutulan bir lokasyondan İngiltere'ye geçtiği bildirildi.

Bu hamle, kraliyetten ayrılıp ABD'ye taşınan çiftin 4 yıl sonra tam kadro gerçekleştirdiği ilk aile buluşması olarak tarihe geçti.

NE OLMUŞTU?

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakarak Kuzey Amerika'ya taşınmış, o tarihten bu yana Kaliforniya'da kendilerine yeni bir hayat kurmuştu. Yaşanan gerilimler nedeniyle çiftin çocukları, Kral III. Charles’ı 2022 yılından beri fiziksel olarak görmemişti.

TEMMUZDA HAKİM KARŞISINDA

Tarihi aile buluşması, Prens Harry’nin İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesine karşı açtığı davada aldığı şok yenilginin hemen ardından geldi. Harry ile dünyaca ünlü şarkıcı Elton John ve oyuncu Elizabeth Hurley gibi isimlerin, yasa dışı yollarla bilgi topladığı ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Daily Mail gazetesine açtığı dev dava mahkeme tarafından reddedildi.

Sırada bekleyen bir sonraki duruşma için takvim belirlendi, Prens Harry, 29-30 Temmuz tarihlerinde yeniden İngiltere'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi