Sarayda 26 Yıllık Sır Çözüldü: Pop Yıldızının Oğlu Resmen 'Belçika Prensi' Oluyor

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Belçika Kraliyet Ailesi, yıllardır gizlenen ve geçtiğimiz yıl gün yüzüne çıkan büyük bir skandalın resmiyet kazanmasıyla çalkalanıyor. Belçika Kralı Philippe'in kardeşi 62 yaşındaki Prens Laurent, ünlü şarkıcı Iris Vandenkerckhove ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan 26 yaşındaki oğlu Clement Vandenkerckhove’un babası olduğunu yasal olarak kabul etti. Resmi kayıtlara geçen bu onayla birlikte, Belçika Sarayı 26 yıl sonra yeni bir 'prens' kazanmış oldu.

SARAYIN YENİ YASAL MİRASÇISI OLDU

Belçika resmi haber ajansı Belga’nın aktardığı bilgilere göre; Prens Laurent’ın attığı bu tarihi imza, Clement’ı yasal olarak diğer çocuklarıyla eşit statüye getirdi. Böylece Clement, Laurent'ın diğer çocuklarıyla aynı şekilde babasının yasal mirasçısı konumuna geldi.

KRAL’IN ONAYLAMASI GEREKİYOR

26 yaşındaki Clement'ın "Belçika Prensi" ünvanını resmi olarak kullanabilmesi için ise Kral Philippe'in kraliyet kararnamesi imzalaması gerekiyor. Kral Philippe, daha önce bu yönde bir kararname imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.

TAHTA GEÇMESİ İMKANSIZ

Belçika Anayasası'nın tahtın "meşru soydan gelenlere" geçmesini öngörmesi nedeniyle evlilik dışında dünyaya gelen Clement, tahtın veraset sırasına dahil olmayacak.

Belçika Kraliyet Ailesi'nin "renkli" kişiliklerinden biri olarak tanınan Prens Laurent, 2025'te yaptığı açıklamayla uzun süredir kamuoyunda konuşulan iddiaları doğrulayarak, Clement'ın biyolojik babası olduğunu duyurmuştu. Clement, Belçika'da "Wendy Van Wanten" adıyla tanınan şarkıcı ve televizyon yıldızı Iris Vandenkerckhove ile Prens Laurent'ın ilişkisinden dünyaya gelmişti.

Kaynak: AA