Şampiyon İsimden Şok Emeklilik Kararı

İki büyük tur zaferiyle bisiklet tarihine adını yazdıran Simon Yates, 33 yaşında aktif sporculuk kariyerini noktaladı. Ünlü bisikletçi, emeklilik kararını uzun süredir düşündüğünü ve spordan uzaklaşmak için doğru zamanda olduğunu açıkladı.

Büyük Britanyalı 33 yaşındaki bisikletçi Simon Yates, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı. Simon Yates, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklamasında, "Birçokları için sürpriz olabilir ancak bu kararı hafife alarak vermedim. Uzun süredir bu konuyu düşünüyordum ve şimdi spordan uzaklaşmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Simon Yates, 2018 yılında İspanya (Vuelta a Espana), geçen yıl da İtalya (Giro d'Italia) Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu.

Kaynak: AA

