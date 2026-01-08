Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: SDG'nin Teröre ve Ayrılıkçılığa Veda Etmesi Gerekiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi ile bir araya geldi. İki isim, basın toplantısında Suriye, Gazze ve Yemen'deki gelişmelere ilişkin konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bölgemizi ilgilendiren kritik meseleleri ele aldık. Bölgemizde çok önemli gelişmeler vuku bulmakta. Gündemimizdeki konuların başında Yemen'deki gelişmeler geliyor. Türkiye, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Umman, Yemen'de barış ve huzurun tesisi için önemli çalışmalar yürütüyor.

'SİVİL HALKA SALDIRILAR SDG'NİN GERÇEK NİYETİYLE ENDİŞELERİ HAKLI ÇIKARDI'

Türkiye olarak temennimiz, Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır. Öte yandan, Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar, SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır.

Gelinen noktada, SDG'nin elindekileri her ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı, Suriye'nin huzur ve istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engeldir. Bu uzlaşmaz tavır, Suriye'nin ve bölgemizin gerçeklerine aykırıdır. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir.

SDG'nin teröre artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.

'TÜRKİYE,BARIŞIN VE İSTİKRARIN GARANTİSİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Değerli arkadaşlar, bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır ve Türkiye, bölgede barışın ve istikrarın garantisi olmaya devam edecektir.

Bu hedef doğrultusunda sorumlu, ilkeli ve yapıcı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz. Diyalogdan, diplomasiden ve adaletten yana tutumuzu sürdüreceğiz.

Ulusal güvenliğimiz açısından Suriye'deki olayların seyri bizim için fevkalede önemlidir. Yakından takip ediyoruz. Gerekli bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla da bir koordinasyon ve irtibat halindeyiz.

Bizim görmek istediğimiz istikrar ve bölgesel barış. Bunun dışında bir hedefimiz yok. Fakat İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı, bu vizyonun tersine bir tablo ortaya çıkartmakta. Özellikle bölünmeden, kaostan ve zayıflıktan beslenen bir güvenlik stratejisi sahibiler. Bunun değişmesi lazım.

'BÖL-PARÇALA-YUT POLİTİKASININ KİMSEYE FAYDASI YOK'

Biz Suriye, ABD ve İsrail arasında yürütülen görüşmelerin, bölgenin lehine; Suriye'nin toprak bütünlüğüne, güvenliğine, istikrarına olacak şekilde neticelenmesini temenni ediyoruz, teşvik ediyoruz. Yakından takip ediyoruz, gerektiğinde tarafların hepsiyle konuşma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. İsrail, herkesin hakkına hukukuna riayet ettiği sürece, Filistinlilere devletini verdiği sürece orada da bir sıkıntı yok. Ama onun yerine, bölgede böl-parçala-yut politikalarının uygulamaya konmasının kimseye bir faydası yok.

Son birkaç gündür devam eden Halep'teki olaylar maalesef son bir yıldır uyardığımız, tekrar tekrar defaatle dile getirdiğimiz hususun tecelli etmesi. SDG zamana oynamak yerine, bölgede sahici bir kendi ülkesinde entegrasyon sürecini hayata geçirmiş olsaydı, bunların hiçbirini biz görmeyecektik. Bunun yerine 'taviz vermeden kalalım, menfaatimizi ilerletelim' anlayışı, kimseye fayda getirmiyor.

"SDG'NİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI LAZIM"

Suriye hükümeti kurulduğundan bu yana artık bir yıldan fazla bir süre geçmiştir. Artık kendi yaralarını sarmakta, terörle mücadele kapasitesini daha da ileri taşımakta ve belli konularda halkına artık hizmet götürmekte. Zaman ulusal birlik zamanıdır, SDG'nin üzerine düşeni yapması lazım.

Kaynak: AA