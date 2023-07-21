Rusya'ya karşı kullanılması için Ukrayna'ya verilmişti: ABD'den 'misket bombaları' açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın Rusya Kuvvetlerine karşı misket bombasını kullandığını doğrulayarak, “Etkili bir şekilde kullanıyorlar ve Rusya’nın savunma biçimleri üzerinde bir etkiye sahipler” dedi.

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Rusya'ya karşı kullanılması için Ukrayna'ya verilmişti: ABD'den 'misket bombaları' açıklaması

ABD, Ukrayna’ya misket bombası sağlamış ve her iki ülke de misket bombasını yasaklayan ülkelerden tepki toplamıştı. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, bu bombayı Rus askerlerinin işgalini ortadan kaldırmak için kullanacağına dair söz verdiğini belirterek, “Onları etkili bir şekilde kullanıyorlar ve Rusya’nın savunma biçimleri üzerinde bir etkiye sahipler. Bu konuyu burada kapatmalıyım” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna’nın doğusundaki operasyonlardan sorumlu General Oleksandr Syrskyi, misket bombalarının tüm sorunları çözmeyeceğini belirterek, “Çok hızlı sonuçlar almak isteriz, ancak gerçekte bu neredeyse imkansız. Burada ne kadar çok asker ölürse, askerlerin Rusya’daki akrabaları da o kadar çok hükümetlerine ’neden’ sorusunu soracak” şeklinde konuştu.

Misket bombasının kullanılmasının tartışmalı olduğunu kabul eden Syrskyi, “Ruslar onları kullanmasaydı belki vicdanımız bizim de kullanmamıza izin vermezdi” ifadelerini kullanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı açıklamada, ABD’nin bomba gönderme kararına tepki göstererek ülkesinin de benzer silahlara sahip olduğunu ve kendilerine karşı kullanılırsa Rusya’nın da kullanacağını söylemişti.

100’DEN FAZLA ÜLKEDE YASAKLI

Misket bombaları, atıldığı anda birden fazla bombaya parçalanması ve sivillere yönelik tehditleri nedeniyle 100’den fazla ülke tarafından yasaklanmıştı.

Kaynak: İHA

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ABD Rusya - Ukrayna savaşı Rusya Ukrayna
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