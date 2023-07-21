Müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı öne sürülen Burger King çalışanı kovuldu

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Burger King'de, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddia edilen müdür yardımcısı Jamie Major işten çıkarıldı.

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Müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı öne sürülen Burger King çalışanı kovuldu

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Burger King şubesinde müdür yardımcısı Jamie Major, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddialarından sonra firma tarafından işten çıkarıldı.

9 Temmuz'da Union Polis Teşkilatı polisleri, şikayet üzerine Güney Carolina'daki Burger King'e gitti. New York Post'un haberine göre, Burger King çalışanlarına bağıran ve hakaret eden iki kadın, polisin sakinleşme çağrılarına uymadıkları için gözaltına alındı.

Ancak daha sonra Burger King Genel Merkezi polisi arayarak, çalışanları Major'ın, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığını bildirdi. Gözaltına alınan Major, 20 bin dolar kefaleti ödendikten sonra serbest bırakıldı.

Burger King, New York Post'a yaptığı yeni açıklamada ise Major'ın yerel yönetim tarafından işten çıkarıldığını ve söz konusu olayı kınadıklarını belirtti. Burger King'in şirket temsilcisi, iddiaların markanın kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışına ters olduğunu kaydetti.

Suçlamalar kanıtlanırsa, Major 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA

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