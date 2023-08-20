Rusya'nın uzay aracı kontrolden çıkıp Ay'a çakıldı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), kontrolden çıkan Luna-25 uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığını duyurdu.

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Rusya'nın uzay aracı kontrolden çıkıp Ay'a çakıldı

İnsansız aracın Ay'ın güney kutbuna yumuşak iniş yapması planlanıyordu, ancak yaşanan problemler sonucunda Roskosmos Luna-25'le teması kaybetti.

Roskosmos, pazar sabahı yaptığı açıklamada cumartesi günü yerel saat ile 14.57'den itibaren merkezle Luna-25'in temasının kesildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Araç öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyine çarpması sonucu yok oldu" denildi. Başarısız girişim, Rusya'nın yaklaşık 50 yıldır gerçekleştirmeye çalıştırdığı ilk Ay göreviydi.

Luna-25'in pazartesi günü Ay'a inmesi ve Dünya'nın uydusunun donmuş su ile değerli elementler bulundurduğu düşünülen bölgesini keşfetmesi bekleniyordu.

Rusya, Ay'ın güney kutbuna gitmek için Hindistan'la yarış içindeydi. Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay aracının önümüzdeki hafta Ay'ın güney kutbuna varması bekleniyor.

Şu ana kadar hiçbir ülke Ay'ın güney kutbuna iniş yapamadı, ancak daha önce ABD ve Çin, Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapmayı başardılar.

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