Dünyaca ünlü köpek hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü doge meme'i köpek Cheems hayatını kaybetti.

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Dünyaca ünlü köpek hayatını kaybetti

2013 yılında "Doge" meme'i ile ünlenerek tüm internette meşhur olan Cheems, kanserle verdiği mücadele sonrasında hayatını kaybetti.

Cheems'nin ölümünü, sahibi Instagram hesabından "Cuma sabahı son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra ona kemoterapi veya başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç. Lütfen üzülmeyin, lütfen Baltze'nin bu dünyaya sağladığı neşeyi düşünün" sözleri ile açıklandı.

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