Kaptan pilot uçuş sırasında fenalaşarak öldü
LATAM Hava Yolları'nın açıklamasında, Miami-Santiago seferini gerçekleştiren uçağın, kaptan pilotlarından birinin fenalaşması nedeniyle Panama'nın Tocumen Havalimanı'na acil iniş yaptığı duyuruldu. 56 yaşındaki kaptan pilot ne yazık ki kurtarılamadı.
ABD'nin Miami kentinden Şili'nin başkenti Santiago'ya seyir halinde olan yolcu uçağının kaptan pilotu fenalaşarak hayatını kaybetti. 271 yolcunun bulunduğu uçak, ikinci pilot ve yardımcı pilotun yönetiminde Panama'nın Tocumen Havalimanı'na acil iniş yaptı.
The Independent'ın haberine göre LATAM Hava Yolları'nın açıklamasında, Miami-Santiago seferini gerçekleştiren uçağın, kaptan pilotlarından birinin fenalaşması nedeniyle Panama'nın Tocumen Havalimanı'na acil iniş yaptığı duyuruldu.
ÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaptan pilot Ivan Andaur'a iniş sırasında acil müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, 56 yaşındaki Andaur'un kurtarılamadığı ifade edildi.
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