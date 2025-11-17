Rusya'dan Ukrayna'ya Füze Bombardımanı! Ölü ve Yaralılar Var

Rusya, Ukrayna'ya son saldırısında çok sayıda apartman ve bir anokulunu hedef aldı. Füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Harkiv bölgesinde yer alan Balakliya şehrine düzenlediği füze saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıda, çok sayıda apartman ve otomobille birlikte bir anaokulunun da hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırı sonucu çıkan yangınların DSNS birimleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

