Trump’tan ‘Mamdani’ Hamlesi! Dikkat Çeken ‘Yumuşama’ Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını belirterek, aralarında bir yumuşama sağlayacak bir "çözüm üreteceklerini" ifade etti.

Trump, Mamdani’yi Demokrat aday olarak tanıdığı günden bu yana sıkça eleştirmiş, onu "komünist" olarak tanımlamış ve seçimin şehre zarar vereceğini iddia etmişti.

Öte yandan, Uganda doğumlu ve Amerikan vatandaşlığına geçmiş olan Mamdani hakkında sınır dışı tehdidinde bulunmuş ve New York’a sağlanan federal kaynakları geri çekme olasılığını gündeme getirmişti.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

5 Kasım’da yapılan New York Belediye Başkanlığı seçimi, son 56 yılın en yoğun katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" unvanını aldı.

Seçimde 2 milyondan fazla seçmen oy kullanırken, bu durum "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olarak öne çıktı. Genç başkan, New Yorkluların geniş kesimlerine hitap ederek, siyasi açıdan güçlü bir isim olan eski Vali Andrew Cuomo’yu yaklaşık yüzde 9 farkla geride bıraktı.

Seçim gecesi zafer konuşmasında Mamdani, New York’un tarihi bir zafer kazandığını ifade etti ve Ocak ayında göreve başladıktan sonra şehri "Trump'a karşı korumalı" hâle getirmek istediğini belirtti. Öte yandan, New Yorklulara katkı sağlayabilecek herkese, başkan da dahil olmak üzere, iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerin ardından Trump, Florida’da geçirdiği hafta sonunun ardından Washington’a dönerken gazetecilere, "New York Belediye Başkanı'nın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim. Bir çözüm yolu bulacağız" açıklamasını yaptı.

