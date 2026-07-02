Rusya’dan Kiev’e Yılın En Ağır Hava Harekatı: Şehir Enkaza Döndü, Can Kaybı Artıyor!

Gece yarısı başlayan koordineli Rus hava harekatı Ukrayna'nın kalbini vurdu. Hava savunma sistemlerini aşan mühimmatlar Kiev'i kilitlerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi, yıkılan binalardan şu ana kadar 34 sivil sağ kurtarıldı.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın şiddeti artarken, Rus ordusu gece saatlerinden itibaren Ukrayna’nın başkenti Kiev’e koordineli bir hava saldırısı düzenledi.

Rusya’dan Kiev’e Yılın En Ağır Hava Harekatı: Şehir Enkaza Döndü, Can Kaybı Artıyor! - Resim : 1

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Rusya’dan Kiev’e Yılın En Ağır Hava Harekatı: Şehir Enkaza Döndü, Can Kaybı Artıyor! - Resim : 2

CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği aktarılan açıklamada, DSNS ekiplerince 34 kişinin ise kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya’dan Kiev’e Yılın En Ağır Hava Harekatı: Şehir Enkaza Döndü, Can Kaybı Artıyor! - Resim : 3

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'deki saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya çıktığını bildirdi.

Rusya’dan Kiev’e Yılın En Ağır Hava Harekatı: Şehir Enkaza Döndü, Can Kaybı Artıyor! - Resim : 4

Kliçko, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren saldırı düzenlemeye başladığını belirtmişti. Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetmişti. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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