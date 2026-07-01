Afganistan'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem
Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 50 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 5,5 büyüklüğündeki depremin 216,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: