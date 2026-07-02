Katar Duyurdu: ABD ile İran Görüşmelerinde Olumlu İlerleme

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Katar, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Doha'da ABD ve İran heyetleriyle ayrı ayrı gerçekleştirilen temaslarda, İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki konularda olumlu gelişmeler kaydedildiğini bildirdi.

MÜZAKERELER SÜRECEK

Ensari, görüşmelerde İsviçre'de düzenlenen Luzern Gölü Zirvesi'nde elde edilen sonuçların temel alındığını belirterek, tarafların müzakerelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi konusunda mutabakata vardığını ifade etti. Bir sonraki görüşmenin eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin ardından en kısa sürede yapılmasının planlandığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Haziran'da İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu ve toplantının 30 Haziran'da Doha'da yapılacağını açıklamıştı. İran ise, 14 Haziran'da varılan mutabakattaki yükümlülükler yerine getirilmeden ABD heyetiyle doğrudan görüşmeyeceğini duyurmuştu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran heyetinin Doha'da ABD ile doğrudan görüşmediğini, Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü temaslarda özellikle Lübnan'a ilişkin mutabakatın uygulanması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması konularını ele aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA