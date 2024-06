Rusya'dan Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda Türkiye örneğiyle tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) üyelik konusunda Türkiye'ye karşı çifte standart uygulamaya devam ettiğini savundu. Zaharova, AB'nin Türkiye'nin üyelik taleplerini görmezden gelirken, AB ilkelerine uymayan diğer ülkelere üyelik vadettiğine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

AB’nin ülkelere üyelik konusunda çifte standart uyguladığını belirten Zaharova, bu konuda AB-Türkiye ilişkilerini örnek verdi.

'TÜRKİYE GELİŞTİĞİNİ GÖSTERDİ'

Zaharova, “Son yıllardaki ekonomi göstergeleri, Türkiye’nin geliştiğini gösterdi. Türkiye’deki sosyal ve siyasi yaşam demokratik ilkelere uygun şekilde yürütüldü. Her milletin ve her ülkenin kendine has gelenekleri ve özellikleri var. Türkiye'deki demokratik sürecin ivme kazandığını ve geliştiğini görüyoruz. Siyasi hayat oldukça hareketli. Türkiye, uluslararası arenada aktif rol alıyor. Türkiye, AB'ye katılım konusunda talep edilen her şeyi yapıyor.” dedi.

'İŞTE BU SAHTEKARLIK'

AB’nin, ilkelerine uymayan adaylara üyelik verdiğine işaret eden Zaharova, “Neden adayların uyması gereken temel ilkelere uymayan ülkeler oraya sürükleniyor, üye olmak isteyen ülkeler ise AB’ye alınmıyor? Bu bağlamda Türkiye güzel bir örnek. Bu durum, Batı'nın uluslararası gündeme yaklaşımının her alanında çifte standartlar uyguladığını gösteriyor. İşte bu sahtekarlık.” diye konuştu.

Kaynak: AA