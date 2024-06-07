Rusya'dan Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda Türkiye örneğiyle tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) üyelik konusunda ülkelere çifte standart uyguladığını savunarak, Türkiye örneğini gündeme getirdi.

Rusya'dan Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda Türkiye örneğiyle tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) üyelik konusunda Türkiye'ye karşı çifte standart uygulamaya devam ettiğini savundu. Zaharova, AB'nin Türkiye'nin üyelik taleplerini görmezden gelirken, AB ilkelerine uymayan diğer ülkelere üyelik vadettiğine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

AB’nin ülkelere üyelik konusunda çifte standart uyguladığını belirten Zaharova, bu konuda AB-Türkiye ilişkilerini örnek verdi.

'TÜRKİYE GELİŞTİĞİNİ GÖSTERDİ'

Zaharova, “Son yıllardaki ekonomi göstergeleri, Türkiye’nin geliştiğini gösterdi. Türkiye’deki sosyal ve siyasi yaşam demokratik ilkelere uygun şekilde yürütüldü. Her milletin ve her ülkenin kendine has gelenekleri ve özellikleri var. Türkiye'deki demokratik sürecin ivme kazandığını ve geliştiğini görüyoruz. Siyasi hayat oldukça hareketli. Türkiye, uluslararası arenada aktif rol alıyor. Türkiye, AB'ye katılım konusunda talep edilen her şeyi yapıyor.” dedi.

'İŞTE BU SAHTEKARLIK'

AB’nin, ilkelerine uymayan adaylara üyelik verdiğine işaret eden Zaharova, “Neden adayların uyması gereken temel ilkelere uymayan ülkeler oraya sürükleniyor, üye olmak isteyen ülkeler ise AB’ye alınmıyor? Bu bağlamda Türkiye güzel bir örnek. Bu durum, Batı'nın uluslararası gündeme yaklaşımının her alanında çifte standartlar uyguladığını gösteriyor. İşte bu sahtekarlık.” diye konuştu.

Kaynak: AA

Biden’dan Zelenskiy’e: “Geciken yardımlar için özür dilerim” Biden’dan Zelenskiy’e: “Geciken yardımlar için özür dilerim”
İsrail'in 245 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı
Nohut pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığının ucuyla ekleyin. Nohut daha lezzetli oluyor Nohut pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığının ucuyla ekleyin. Nohut daha lezzetli oluyor
Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler
ÇOK OKUNANLAR
Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi: Dilekçesi ortaya çıktı Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi
Oranlar değişti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Zengin olmak için doğan 4 burç belli oldu Zengin olmak için doğan 4 burç belli oldu
AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı" AKP'li başkanlar da İmamoğlu'na oy vermiş
Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var: Ersun Yanal, Amedspor'un yeni hocası oldu Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var