Biden’dan Zelenskiy’e: “Geciken yardımlar için özür dilerim”

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarmasının 80. yıl dönümü törenlerinin ardından başkent Paris’e geçti. Biden, Paris temasları sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Biden, görüşmede Zelenskiy’den özür diledi. “Bu yılın başlarında Kongre'de Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle geciken yeni askeri yardım paketi için özür dilerim” diyen Biden, “Yardım konusunda neyin geçeceğini bilmediğimiz haftalar için özür dilerim. Çünkü muhafazakâr üyelerimizden bazılarının geciktirdiği parayı içeren tasarıyı geçirmekte zorlandık, ancak bunu başardık” açıklamasını yaptı.

Ukrayna halkının cesaretinden etkilendiğini kaydeden Biden, “Boyun eğmediniz, hiç teslim olmadınız, olağanüstü bir şekilde savaşmaya devam ediyorsunuz ve sizin arkanızdayız” ifadelerini kullandı. bugüne kadar 6 yardım paketi açıkladığını kaydeden Biden, “Ayrıca bugün elektrik şebekesini yeniden yapılandırmanıza yardımcı olmak için 225 milyon dolarlık ek bir paketi imzalıyorum” dedi.

Zelenskiy ise, ABD’nin verdiği destek ve dayanışma için minnettar olduğunu dile getirerek, “Bu birlik içinde ABD’nin tüm Amerikan halkının İkinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi Ukrayna'nın yanında olması çok önemli. ABD, insan hayatını kurtarmaya, Avrupa'yı kurtarmaya nasıl yardımcı oldu. Bizimle omuz omuza durma konusunda desteğinizin devam edeceğine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA