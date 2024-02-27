Rusya'da Navalni'nin avukatı gözaltına alındı

Rusya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalni’nin avukatı Vasily Dubkov, Rusya’nın başkenti Moskova’da gözaltına alındı.

Rusya'da Navalni'nin avukatı gözaltına alındı

Rusya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat’ta hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalni'nin avukatı Vasily Dubkov, Rusya’nın başkenti Moskova’da gözaltına alındı.

Rus basınında yer alan haberlerde, Dubkov’un, Moskova’ya bağlı Şçerbinka kentindeki polis merkezine götürüldüğü aktarılarak, “Kamu düzenini bozma” suçlamasıyla gözaltında alındığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Dubkov’un gözaltına alındığı doğrulanmazken, Dubkov’un polisteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilebileceği kaydedildi.

Dubkov’un Navalni’nin cesedini teşhis için Salekhard’a giden annesi Lyudmila Navalnaya’ya eşlik ettiği aktarıldı.

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