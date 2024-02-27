Bilim insanları tespit etti, Antarktika'da ilk kez görüldü!

Antarktika'da Primavera Üssü yakınlarında bulunan iki ölü kutup martısında (skua) ilk kez kuş gribi tespit edildiği duyuruldu. Bilim insanları, virüsün Antarktika'ya göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

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Bilim insanları tespit etti, Antarktika'da ilk kez görüldü!

Antarktika ana karasında kuş gribine (H5N1) rastlandı.

İspanya Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC) tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli bilim insanlarının Antarktika'daki Primavera Üssü yakınlarında bulduğu iki ölü kutup martısında (skua) kuş gribi tespit ettiği duyuruldu.

PENGUENLER İÇİN RİSK TAŞIYOR

Bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğu vurgulanırken, penguenler için potansiyel risk taşıdığı ifade edildi.

Bilim insanları tespit etti, Antarktika'da ilk kez görüldü! - Resim : 1

"İLK KEZ ULAŞTI"

Açıklamada, "Bu keşif, virüsün kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

GÖÇMEN KUŞLAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilim insanları, virüsün Antarktika'ya göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

KUŞ GRİBİ

Kuş gribi, kuşlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen bir virüs hastalığıdır. Virüsün birçok farklı tipi vardır, ancak H5N1 ve H7N9 tipleri insanlarda en fazla endişeyi uyandıranlardır.

Kuş gribi belirtileri:

- Kuşlarda: Ani ölüm, solunum güçlüğü, öksürük, ishal, burun akıntısı, yem ve suya karşı ilgisizlik, sinirsel belirtiler.

- İnsanlarda: Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk, nefes darlığı, zatürre.

Kaynak: Gerçek Gündem

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