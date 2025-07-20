Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem

Rusya'nın Kamçatka açıklarında 10 dakika arayla 6.7 ve 7.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin yaklaşık 10 dakika arayla medyana geldiğini belirtilirken, bölge için tsunami uyarısında bulunuldu.

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Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kamçatka Yarımadası açıklarında yerel saatle 09.49'da 7.4 ve 10.07'de 6.7 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin yaklaşık 10 dakika arayla medyana geldiğini belirtti. USGS, 7.4 büyüklüğündeki depremin Petropavlovsk-Kamçatski şehrinin 144 kilometre doğusunda, 6.7 büyüklüğündeki depremin ise aynı şehrin 151 kilometre doğusunda yaşandığını ifade etti.

Depremlerde an itibariyle can ve mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: İHA

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