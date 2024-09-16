Rusya Yine Ukrayna'yı Vurdu: 1 Ölü

Rusya, Şubat 2022'den beri Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Rusya ordusu bu sefer Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dördü çocuk 43 kişi yaralandı, çok sayıda apartman hasar gördü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Harkiv’de kurtarma ekipleri, yüksek katlı bir konut binasının 9’uncu katındaki yıkılmış bir dairenin enkazından ölü bir adamın cesedini çıkardı. Saat 21.30 (dün) itibariyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk olmak üzere 43 kişi yaralandı. 7 apartman binası ve 20 araç hasar gördü” denildi.

Kaynak: DHA