Rusya, Kursk'ta Karşı Saldırıya Geçti: Ukrayna Doğruladı

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya, bölgede uzun süredir ilerleyişini sürdüren Ukrayna'ya karşı saldırıya geçti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Son 2 gündeki saldırılar sırasında Apanasovka, Byakhovo, Vishnyovka, Viktorovka, Vnezapnoye, Gordeyevka, Krasnooktybrskoye, Obukhovo, Snagost ve Desyaty Oktyabr olmak üzere 10 yerleşim birimi kurtarıldı. Son 24 saat içinde Fanaseyevka ve Snagost yönündeki iki düşman karşı saldırısı püskürtüldü ve ayrıca düşmanın Olgovka yönünde saldırı girişimi de engellendi. Düşmanın Rusya sınırını Novy Put ve Medvezhye yönünde geçmeye yönelik 4 girişimi püskürtüldü” ifadeleri kullanıldı. Ukrayna ordusunun 300'den fazla asker ve 24 zırhlı aracını kaybettiği aktarıldı.

Ukrayna ordusunun ayrıca saldırının başladığı 6 Ağustos'tan bu yana 12 bin 500'den fazla asker, 101 tank, 42 piyade savaş aracı, 83 zırhlı personel taşıyıcı, 669 zırhlı savaş aracı, 410 motorlu araç, 92 topçu silahı, 7 ABD yapımı HIMARS sistemi ve 5 MLRS sistemi dahil olmak üzere 26 çok namlulu roketatar sistemi (MLRS), 8 karadan havaya füze fırlatıcı, 2 hava savunma radarını kaybettiği ifade edildi.

ZELENSKIY DOĞRULADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Rusya'nın karşı saldırı eylemlerine başladığını doğruladı.